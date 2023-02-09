新台幣匯率決定壽險金控獲利表現。新光金控9日公告元月自結損益，單月稅後虧損38.5億元，是新光金歷年元月虧損金額最大，主要是子公司新光人壽因匯兌成本增加，且沒有大量實現股債資本利得，元月單月稅後虧損44.71億元，造成新光金大虧損。

新台幣兌美元在今年1月大幅升值6.56角，升幅近2.2％，造成壽險公司國外投資匯兌成本大增，新壽1月收回36.4億元的外匯準備金，代表帳面匯兌損失逾70億元，造成獲利的沈重負擔。

雖然新光銀行1月稅後獲利4.5億元、元富證券稅後亦賺2.11億元，但新光金1月稅後仍是虧損38.5億元，堪稱最慘1月。

先前二次新光金元月大虧損，一次是2016年1月稅後虧損34.8億元，當時是因台股重挫，新光人壽實現投資虧損造成，另外一次是2011年，新光金元月稅後虧損35.19億元，也是因為新台幣兌美元單月升值逾1元，造成新壽元月稅後大賠39.54億元。

因為壽險資產增加，今年元月新台幣升值幅度雖沒有2011年高，但匯兌成本卻比當時沈重，所以新壽及新光金出現史上最慘元月。