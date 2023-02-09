土耳其、敘利亞發生的規模7.8強震已造成逾1.5萬人死亡，過去台灣921震災時曾受到土耳其的幫助，這次台灣派出搜救隊共130人前往土耳其。第一批搜救隊8日抵達災區後，總統蔡英文與內政部長林右昌與帶隊官進行視訊通話，但此動作又被質疑擺拍，被粉專「綠查錶」痛批在做秀。

「台灣第一批搜救隊今天已經抵達災區，展開救援行動，大家也都很關心當地的狀況。」蔡英文8日在臉書發文附圖表示，下午她和林右昌部長，跟第一梯次台灣搜救隊帶隊官黃博村、消防署視察許郁文進行視訊通話，除瞭解現場救災情形外，也關心搜救隊的休息狀況、保暖配備、飲食等資源。「我要謝謝所有成員，不畏艱困，全力以赴！」只見照片中秀出蔡英文跟林右昌的背影，正與搜救隊的兩名領導成員進行視訊通話。

綠查錶今(9日)轉發這張照片並發文酸：土耳其發生重大災情，台灣也立即派出數個搜救團隊前往土耳其支援救災行動，我們偉大的蔡EE大統領偏要人家剛下飛機準備要忙，準備要去拯救生命時，然後來一個視訊做秀，來亂一下！還批「無言，白目耶！不亂一下不舒服？」

媒體人張禹宣也留言虧：「這次沒蹲著已經不錯了」；網友也說「我還期待有沒趴在地上的鏡頭説」、「又能上國際媒體了，好開心，先視訊一下，你們等等再去救人」、「台灣疫情高峰時一句話都不坑」、「蹭」、「真會演」、「都第三天了，觀望了一陣才視訊演出，不是該在第一時間就出面指揮呼籲嗎？」、「基層很累與我無關，黨的大內宣才重要」、「好一場秀」、「自己的國民都快吃不起雞蛋了，只會搞大外宣！」