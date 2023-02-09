中國國民黨副主席夏立言今天上午和台商、台生代表座談。出席座談的台商郭子賢表示，兩岸經貿出了問題，民進黨政府無力解決，國民黨帶著解決方案赴陸訪問。兩岸必須和平共處，絕不能走向戰爭，沒有誰高誰低、或誰來求誰的問題，希望兩岸全面恢復在青年、文教、宗教、文化、經貿等各領域的交流。

出席座談會的太原市台商協會常務副會長郭子賢表示，他在座談時提出三點意見，一是兩岸絕不能走向戰爭，只能和平，台灣不能成為美國人的棋子，台灣不應成為美中角力下的犧牲品；二是政府對於在大陸生活的台商、台青都要重視，既然民進黨政府忽略台商的困难，在野的國民黨就應予以重視；三是目前台灣的出口占兩岸貿易額這麼高的情況下，出了問題，既然執政黨無力解決，只能請國民黨協助處理。

郭子賢表示，今天座談會從上午10點開始，20多位出席的台商、台青代表發言踴躍，意猶未盡下，在中午餐敘時繼續交換意見，下午快要3點才結束。

郭子賢表示，台灣各縣市的農漁產品目前存在輸陸障礙，在正常的狀況下，都是由官方出面協助業者解決，但現在兩岸官方中斷往來，而經貿問題又不能等，這次國民黨是以民間團體的角色，不是來談政治，而是帶著解決方案赴陸訪問，「義不容辭」全力傾聽台商的聲音、協助台商解決經貿問題。

郭子賢表示，兩岸和平共處，沒有誰高誰低、或誰來求誰，兩岸應共同共榮、互利互惠，本來就是理所當然的事。他認為，兩岸應全面恢復各領域的交流，包括原本就有的青年、文教、宗教、文化、經貿等各領域的交流，應復盡復。