土敘邊境6日凌晨發生規模7.8級級淺層地震，堪稱土耳其100年來最強震度，目前已過關鍵救援期的黃金72小時，死亡數字截至台灣時間下午6時也攀升超過1.6萬人。國際媒體持續捕捉救災現場畫面，一名1歲半女童受困55小時獲救，期間全靠媽媽哺乳維持生命，就在父親見到女兒那刻情緒直接潰堤，畫面令網友看了鼻酸。

土媒《每日晨報》8日公開境內中南部城市卡赫拉曼馬拉什(Kahramanmaraş)的現場畫面，該城鄰近當天連2強震中第二起震央，即東北67公里處的「艾爾比斯坦」(Elbistan)，美國地質調查（USGS）測得為規模7.5級。

這段奇蹟故事是發生在土敘大地震後55小時，救難人員從幾近被壓垮的民宅中救出一名18個月大的女嬰，只見她瞪大眼睛、眉頭深鎖，完全不曉得發生甚麼事。據悉地震後不久，孩子的爸基拉恰卡利(Ömer Kıraççakalı)先從瓦礫堆逃了出來，女兒全靠大腹便便的妻子餵母乳度過漫長的2天。

可以看到，畫面右側突然出現一名男子上前安撫，他正是女嬰的父親，看到孩子被救出的當下，激動的不能自己，坐上救護車時更雙手緊抱她不放，無法想像這一切多麼不真實，情緒激動、喜極而泣；報導指出，至於孩子的母親仍在瓦礫堆下，不過目前情況良好，搜救隊也在一步步搬開巨石搶救。