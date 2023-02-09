在美國民主共和兩黨藉題發揮與媒體炒作下，中國高空氣球事件至今熱度不減，雙方暫停了外交上的互動，媒體間也惡言相向，原已緊繃的關係益發嚴峻。德媒分析稱，假如中美關係不像眼下那般緊張，一枚氣球闖入對方領空根本不值一提，現在美國政治界炒作「中國威脅」，根本就是藉題發揮、小題大作。

《德國之聲》引述在伍珀塔爾出版的《西德意志報》評論說，不論是氣象數據，還是美軍基地的照片，中國人肯定也可以用氣球之外的其他方式取得。美國人也肯定知道中國人知道這些信息，否則就是雙方諜報機關的無能。然而，中國人依然放了氣球過去，美國人依然予以擊落，這一切就是在相互挑釁。

評論說，幾個月前，裴洛西訪問台灣，測試了一下美國為了捍衛台灣到底能走多遠。現在則是中國在試探美國。要是當今國際形勢不像現在這般劍拔弩張，這一切都不值一提。

文章認為，眼下似乎任何一聲咳嗽都會讓人調動軍隊或者發射導彈。這場荒謬的氣球鬧劇本來應該是雙方釋放對話信號的契機，就中美關係、俄烏戰爭、氣候保護、糧食供應、國際貿易、台灣問題等交換看法。然而，一個弱勢的美國總統卻迫於反對黨的壓力採取了軍事手段，中國領導人則是想通過外交鬥爭來轉移民眾對防疫政策失誤的關注。這簡直就是不惜一切代價的大炮打蚊子。