台北市政府交通局9日18時30分起接獲民眾反映YouBike2.0場站無法借車，經洽詢微笑單車廠商表示系統異常全台站點均發生部分自行車無法借車情形，惟相關原因正在排查。

廠商另表示已借出車輛可正常還車但無法扣款，待後續系統恢復正常後補扣，如有轉乘問題亦會補償民眾。

交通局表示，已促請業者儘速了解異常原因並修復中，為避免影響民眾寶貴時間，建議改用其他大眾交通工具，交通局將於系統恢復正常後另行公告，造成您的不便，敬請見諒。

YouBike2.0交通局當機借車自行車