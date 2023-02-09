白冰冰（右）與陽帆時隔多月，今天開心再度合體主持中視《我愛冰冰Show》。（陳俊吉攝）

綜藝大姊大白冰冰、陽帆以及「台一線」阿文、東諺主持的中視《我愛冰冰Show》今天舉行改版首錄棚內媒體探班。（陳俊吉攝）

《我愛冰冰Show》今天改版首錄，黃西田、原子少年等眾多藝人齊聚一堂。（陳俊吉攝）

綜藝大姊大白冰冰、陽帆以及「台一線」阿文、東諺主持的中視《我愛冰冰Show》2017年開播收視率居高不下，今（9日）舉行改版首錄棚內媒體探班，邀資深藝人黃西田以及最夯天團「原子少年」等擔任來賓。白冰冰表示這次為了節目拜訪各唱片公司以及創作大佬，並深深一鞠躬說：「請創作人多多幫助我們。」

《冰冰Show》由白冰冰幕後操刀，她表示會四處找街頭藝人跟校園創作者，「我都願意栽培」，還邀知名樂隊老師孔鏘加入，因孔鏘曾透露滿身疾病，白冰冰說：「（他）不能太勞累，價錢也比較貴，但對Key很精準，可以把時間控制地相當好。」掛保證改版後能看到各種綜藝元素。

至於前班底楊繡惠去年10月到阿文臉書開嗆，還爆料他看到人就借錢，引發熱議，楊繡惠之後也離開節目。昨問到阿文的債務，白冰冰護航說：「沒問題了，冰冰姐在。」表示每個人都有苦難的時候，直誇阿文很誠懇、能跳又會主持，「優點太多，缺點就是沒錢，就給他機會，趕快賺錢就沒事了」，阿文也稱要向「錢」看。

未來有機會請前班底上節目嗎，白冰冰說沒有設限，橋段需要誰，她都歡迎，直說：「我已經有50年的演藝經驗，大家來來去去，沒有永遠的合作者，也沒有永遠的不合作者。」只是當聽到「楊繡惠」3個字時，她秒變臉說「那個不說了好嗎」，「今天真的是好的開始，不要活在清朝。我的人生怎麼會只關乎一個人，我要在乎那麼多人。」

而時尚命理先生沈泓壬替《冰冰Show》預測改版後運勢，表示開錄是一個新的開始，白冰冰去年經歷一個「變」的年，所以波折大，今年仍不會太順，加上她年中有8點檔要開拍，只要能突破萬難並堅持下去，明年就能有好的收穫。還指出錄影的舞台在攝影棚南方，剛好是今年九宮飛星的正財位，有助節目的拍攝及收視率。改版後的《冰冰Show》暫定3月播出。

此外，改名「郭晉東」的郭鑫近年在中國電影圈發展，他過年期間與陽帆老婆Julie合影，陽帆透露與郭鑫私下感情很好，還曾拍過Julie的MV，「那時跟阿布都有上我的節目，10多年前的事。」表示郭鑫沒去大陸前都在他家吃年夜飯，「因為他家住桃園」，表示郭鑫暫時會大陸、台灣兩邊跑，那有機會上《冰冰Show》嗎？陽帆說不參與來賓名單，「我不推薦，就像我也不推Julie。」