74歲「綜藝大姐大」張小燕（小燕姐）現已淡出螢光幕，過著愜意的退休生活。過去是知名流行音樂節目主持人的徐曉晰，1月帶著女兒回台過年，最近下樓吃晚餐時，幸運地遇到張小燕，徐曉晰讚嘆對方：「狀態非常好。」

徐曉晰6日在社群平台PO女兒與張小燕的合照，只見張小燕把短髮染成藍色，戴著黑框圓眼鏡和大珍珠項鍊，身穿公主袖服裝，搽上紅唇，對著鏡頭露齒燦笑，整個人神采奕奕，完全看不出實際年齡74歲。

徐曉晰在留言中指出，這是下樓梯準備吃晚餐的照片，母女倆驚喜巧遇「綜藝教母」張小燕，「但小女沒看台灣電視，有眼不識泰山這樣。」網友留言讚嘆：「小燕姐崇尚自然，堅不用醫美，容貌氣質依然佳，美。」徐曉晰回覆：「狀態非常好」，認同張小燕的氣質突出。

張小燕去年驚傳健康亮紅燈，當時她準備觀看聶雲演的音樂劇，因患有氣喘宿疾加上適逢季節變化，咳嗽咳得厲害，坦言對抗宿疾的過程很辛苦。事隔數月的休養，張小燕現在看起來狀況很不錯，也在Podcast節目《姐妹悄悄話》中透露，退休的這3年活躍於朋友圈，意識到是人生另一個階段，到這年紀需要一些酒肉朋友讓自己增長見識、享受人生。