維田9日公布元月營收7,200萬元，較去年同期減少20.98％，月減27.79％，但仍創下歷史同期次高紀錄。展望後市，公司表示，智慧工廠轉型潮已成為趨勢，有助市場對工業電腦需求成長。

從目前在手訂單來看，維田今年工業自動化、軌道車載、新能源、基礎建設等專案客戶需求保持穩定，目前在手訂單能見度達半年，業績動能無虞。

維田今年將持續針對嵌入式系統BOX PC，以及機器視覺解決方案推出新產品，而在醫療產業方面，取得EN-60601認證後也將再推出醫療新品，持續強化三大領域營運布局。

此外，由於中國大陸鬆綁防疫政策，預期景氣將逐步回升，維田看好當地市場發展，今年也將進一步針對中國市場進行開發與布局，首先將先參加5月「北京國際防爆電氣技術設備展覽會」及9月「中國國際工業博覽會」，尋求更多與當地廠商的合作空間。

同時，為提升海內外能見度，維田也將參與3月德國紐倫堡「Embedded World 2023」，及5月美國「Automate Show」、台北「COMPUTEX」等展覽，期望透過參展推廣用於船用觸控式工業電腦與醫療平板、醫療PANEL PC等新品，進而爭取智慧交通、智慧醫療等新客戶及新訂單，挹注2023年營運表現。