詩肯表示，由於農曆春節的落點不同，加上有近年來最長的10天連假，因此1月的工作天數大減，台灣與新加坡NOVA的營收表現都不及去年同期，但進入2月後，營收可望回到成長軌道。

去年房市買氣下降，全台買賣移轉棟數年減8.6％，但詩肯全年營收仍達24.66億元，創下歷史新高，雖然各界都認為，今年房市應會進入盤整修正期，目前主要都會區、高房價區域，買氣也都有下滑，但在蛋白區、低價區域，則逆勢成長。

詩肯表示，今年央行的升息腳步可能不會停止，而政府的打房政策也不會鬆綁，這些對於市場來說都是不確定因素，但詩肯以1月的表現看來，民眾的自住需求並未受影響，反由蛋黃區轉移到蛋白區，仍在穩定成長，因此對於今年的成長動能仍是樂觀看待。

截至1月底，詩肯旗下店數共95店，詩肯表示，在農曆春節連假過後，展店也將再邁進，今年會持續尋找適合商圈，展出單一品牌或是雙品牌、三品牌等不同型態門店，並會尋求異業結盟的機會，發展多通路優勢。