位於桃園市觀音區的桃園市產業園區聯合服務中心，傳出接受不當招待，不但接受廠商提供代步車、還涉嫌喝花酒，遭廉政署跟監拍下，9日在桃檢指揮下兵分多路展開搜索，帶回已退休的前主任等約6人調查，全案依貪汙圖利罪嫌偵辦中。桃檢表示，相關案件偵辦中，依偵查不公開不方便透露。

桃園市政府為提供廠商便捷服務、提升行政效率，經發局特別在大潭桃園科技工業園區成立後，設置桃園市產業園區聯合服務中心窗口服務，統一管理園區內的土地、公共設施建築物、環境衛生、廠商輔導、各種職業訓練、工安、醫療保健、光纖網路維護、及汙水處理、噪音、空氣汙染等相關事項管制及設施維護。

桃園市產業園區聯合服務中心編制設有主任、2副主任等10餘人，其中主任由市府參事兼任，前市長鄭文燦時期的郭姓主任退休後，主任一職一直懸缺，市長張善政上任後也尚未補實。

檢調接獲檢舉，聯合服務中心每年都會依政府採購法，委外負責園區清潔維護修繕，卻傳出2019、2020年招標過程獨厚某廠商，廉政署跟監發現廠商和中心員工交情匪淺，不但涉嫌提供車輛給公務員不當使用，還疑似招待喝花酒。

檢調9日發動搜索，帶回退休、現任員工約5、6人調查，全案依貪汙治罪條例的圖利罪方向偵辦，將進一步釐清是否違反採購程序。

對於產業園區聯合服務中心被檢舉涉及貪瀆案件，經發局表示，相關案件偵查中，不便公開，一切配合調查，絕不護短。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障