新竹市前市長林智堅因涉及論文抄襲，再加上事後提訴願戰清白，被外界視為民進黨在2022年九合一大選慘敗的原因之一，民進黨主席賴清德日前也表示，要整頓黨內的學倫問題。然而綠營側翼粉專《翁達瑞》卻有不同看法，稱「誰叫我放棄論文的戰場，誰就是藍營的內應」。對此，東華大學教授施正鋒今日（9）怒批，翁大概是海外版1450。

翁達瑞日前在臉書貼文稱，「國民黨沒有縮手，想用論文戰殲滅民進黨。誰叫我放棄論文的戰場，誰就是藍營的內應，企圖削弱綠營的火力！若有人太閒，不要引戰翁達瑞，而要回擊王鴻薇的烏龍爆料！」國民黨台北市議員徐巧芯看到後，馬上指出，「所以你看，在這些翁達瑞們的眼裡，賴清德賴主席是什麼？他是藍營內應耶！」

對於翁達瑞的發言，施正鋒在節目《大新聞大爆卦》不滿表示，現在有誰出來說這句話（指檢討民進黨學倫問題），就會被戴帽子，變成是藍營內應，這就是不講道理。他還提到，過去看到1450就是寫手，行政單位找1450會先跟你講一天要寫幾筆、要多少字等等，「翁達瑞大概就是海外版的1450」。

此外，施正鋒還提到，賴清德要跟這些人玩，是玩不贏的，因為賴就是一個溫良恭儉的人。他接著質疑，「翁達瑞到底在哪教書？他的學位在哪裡拿的？」學術出身有拿博士，應該拿高標準、並從純粹學術的出發點來討論。對於翁達瑞的發言，施強調，「真的是胡說八道。」