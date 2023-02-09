新竹一名人妻小芳（化名）背著結婚10年的丈夫，與開設紋繡學園的人夫發生婚外情，小王還傳「進入妳身體久一點」、「好想拔光妳、抱著妳進入妳睡覺」，小王的妻子得知後還到小芳家中叫囂大鬧，小芳丈夫最後崩潰求償60萬，法院認定2人已發生關係，判需賠30萬。

丈夫主張與小芳結婚10年，去年9月離婚，但小芳先前擔任小王開設的紋繡學園助教時，竟日久生情並互傳煽情訊息「進入妳身體久一點」、「好想拔光妳抱著妳進入妳睡覺」，小王的妻子得知後到對方家中鬧事叫囂，小芳才手寫道歉信坦承婚外情，小王妻子也對此提告求償。

小芳丈夫因為精神承受莫大的壓力及痛苦，因此遠調南部工作，打算離開傷心地，並對小芳與小王提告求償60萬；法官審酌2人的對話紀錄，男方說「只是我想讓妳更舒服，不想很快就進入妳的身體」、「好想拔光妳抱著妳進入妳睡覺，這樣睡得著嗎」、「我的心已經是妳的了。已經沒有空的地方了」。

法官認定2人已有發生關係，認定兩人互動已明顯逾越社會一般通念所能容忍的範圍，也足以破壞小三夫妻間婚姻生活的圓滿、安全及幸福，也嚴重侵害了小芳丈夫的配偶權，最終判兩人須連帶賠償30萬元。全案可上訴。