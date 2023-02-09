政府打炒房引發中小建商哀嚎。金管會銀行局副局長林志吉9日表示，近日就會發函給銀行公會，請銀行於授信時不要只集中在六都，要考量區域適度均衡發展，妥善調配授信額度，以利部分區域建案取得資金，並請銀行公會配合向會員銀行加強宣導。

國發會8日邀集內政部、中央銀行、財政部、金管會及銀行公會等相關單位，召開「健全房地產市場行動方案」各項措施推動情形會議，林志吉指出，其中對房地產市場融資議題部分，金管會將依會議共識，請銀行於授信時考量區域適度均衡發展，妥善調配授信額度，以利部分區域建案取得資金，並請銀行公會配合向會員銀行加強宣導。

據建商反映，在非六都的申貸案件，比較難和銀行借錢，銀行均會以銀行法第72條之2限額控管為由，否決建商申請融資案件，但在建商彼此間私下交流後，都發覺是在六都申貸案件比較容易借到錢，在非六都區域則比較容易被銀行打發，限額控管只是託辭。

據金管會最新統計，依銀行法第72條之2規定設算，2022年12月底銀行不動產放款平均比率為26.58％，距離法定上限30％，銀行還有高達新台幣1.725兆元的不動產放款額度，而且大部份銀行都在26至28％，有10家銀行甚至不到25％，其實資金很充裕。

林志吉強調，銀行業吸收社會大眾資金加以分配運用，具金融中介功能，並在經濟發展過程中，扮演支持其他產業部門發展的重要角色。為支援企業資金需求及繼續經營，銀行業應在兼顧風險控管之前提下，妥善有序地採取資金調配。

林志吉表示，針對本次會議中有關非都會區建案資金取得之議題，銀行法第72條之2規定之主要目的是控管銀行流動性風險，銀行於執行該項授信總額控管規定，應注意區域適度均衡發展，並依企業往來情形合理評估，妥善調配各區域間放款額度。