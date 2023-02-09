春天即將到來，應景的櫻花商品總是讓人愛不釋手，以烘焙起家的喜憨兒基金會，將幾米筆下「我不是完美小孩」的主角化身造型餅乾，搭配7款手工法式小點，再加上童趣的鐵盒設計，雙層禮盒裝載雙倍心意，質感美味上架銷售。

喜憨兒庇護工場的憨兒們，為了自立的明天，用心學習認真工作，跟著師傅一起烘焙、包裝應景的春季櫻花限定版禮盒上架銷售。禮盒上層裝有完美小孩櫻花風味造型餅乾2片、櫻花風味笑臉餅乾3片、玫瑰風味羅蜜西亞餅乾6片以及白巧克力杏仁餅乾4片。下層則有起司杏仁餅乾1片、伯爵餅乾9片、蝴蝶酥6片以及巧克力夾心餅乾4片。

憨兒小文學習麵糊攪拌已6個月，仍無法抓到訣竅，就服老師透過計時器與圖像協助提醒與記憶，幫助小文完成正確工作，憨兒雖然學的慢但優點是懂得把握每一項得來不易的任務並全力學習。

憨兒阿真在庇護工場負責包裝的作業，必需小心的將餅乾放進鐵盒內，最後再蓋上盒蓋並黏貼膠帶，這些精細動作阿真是透過多次反覆練習，才有今天嫻熟的手藝，進而擔任包裝小領班的。

喜憨兒基金會表示，精緻鐵盒完美小孩（櫻花限定版）定價630元，滿100件，每件536元，櫻花限定版，販售期間只到3月31日止，邀請您響應公益消費選購喜憨兒精緻禮盒，只要630元起，就能讓每位憨兒獲得工作訓練的機會，迎向自立的明天。