立法院長游錫堃10日將召集黨團協商開議日，民進黨立院黨團總召柯建銘9日受訪表示，民進黨團主張2月17日開議，力拚當日完成《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》草案三讀程序，他推估，行政院最快可於2月23日把特別預算案送交立院審議，力拚4月11日三讀。

柯建銘指出，目前行政院版、民眾黨團版、時代力量黨團版結構相似，國民黨團版則只有普發現金的規定，假若協商不成就表決，總統最快在特別條例三讀當日下午就能公告，並預計於2月21日依法邀請行政院長陳建仁進行施政報告及總質詢。

柯建銘說，若順利行政院會最快可於2月23日通過特別預算案後，送交立院審議，在228連假之後，3月3日邀請閣揆報告特別預算案及付委審查，依據審議《前瞻基礎建設特別條例》的時程來推估，委員會審查可能進行3至5天，若於3月9日完成審查，最快4月11日院會就能表決特別預算案。