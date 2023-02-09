保瑞表示，旗下兩大事業體包含全球代工CDMO業務及全球市場銷售業務，1月皆有亮眼表現。全球代工CDMO業務雖受到台灣農曆新年假期影響，較上月小幅減少約10％，然受惠於去年度新客戶訂單及保瑞生技委託研發專案業務持續進展，整體業務仍較去年同期成長近13％。

另外，全球市場銷售業務，則因旗下安成藥業代理之癌症用藥Paclitaxel PB Particles for Injectable Suspension 100mg美國市場代理權將於2023年3月底到期，故部分客戶提前拉貨，帶動1月全球市場銷售業務營收較上月成長逾40％。

營運表現耀眼的保瑞，挾著去年有機會大賺兩個股本優勢，8日飆出514元歷史新天價，擠下藥華藥，成為生技新股王，9日延多頭氣勢，在生技類股回檔整理聲中，仍逆勢上漲2.72％，以528元作收，外資和投信法人合計買超1,381張，約占當日成交量能7,794張的17.71％。