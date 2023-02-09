台中市政府警察局第四分局南屯派出所警員謝昊哲、蔡見成日前執行巡邏勤務時，接獲里長通報，稱有一名疑似迷失婦人，到場了解發現一名88歲林姓阿嬤外出買菜後提著大包小包準備返家卻迷失方向，透過熱心里長與里民協助後得知林婦住家，由員警順利安全送返家。

警方了解，該名林姓老婦去菜市場採買，買完後突然迷失方向，拉著買菜車一直在南屯區永春東路及東興路口徘徊，恰好該路口店家發現林婦疑似迷路，先將老婦帶至里長服務處休息，並通報警方到場協助。

里長表示，有印象林姓婦人住家大約位於南屯路上，員警陪同林婦沿路找尋希望喚起林婦的記憶，幸好途中遇到熱心里民知道林婦住家正確位置，員警立即載著林婦及她滿滿的購物車到她家。

第四分局分局長李建興表示，民眾若發覺親屬離家不知去向，可立即向警方報案協尋。家中如有高齡長者患有失智情形，要多多關懷陪伴，避免讓其獨自出門，若民眾需警協助，也可撥打派出所電話或110報案。