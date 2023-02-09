國民黨台北市前議員羅智強表態參選台北市大安區（第6選區）立委，但藍營北市黨部主委黃呂錦茹7日受訪時曾表示，原期待羅去參選藍軍艱困選區士林大同（第2選區），對決現任民進黨立委何志偉，她還說自己回應羅：「你有那麼好命嗎？」但她目前請辭狀態，所以沒有進一步討論。媒體人韋安對此則強調，可憐一下羅智強，不能讓戰將總是送死和再失業四年，才是重點，質疑為何總是把羅智強當工具人指派去艱困選區？

「不用講太多了。」韋安今(9日)在臉書發短文強調，可憐一下羅智強，不能讓戰將總是送死，和再失業四年，這才是重點。

韋安2天前也曾發文對此事表示意見：本來以為這次立委選舉，羅智強有機會到已無現任藍營立委，台北第六選區參選，不可能再被「做掉」。結果又有聲音說，因為羅有戰力，所以他應該到對藍營較為不利，有民進黨何志偉當現任立委的艱困選區。

韋安質疑，羅智強為什麼不能自己選擇戰場，經由公平初選來參選？而總是當成「工具人」被指派去艱困選區？而第六選區到底要禮讓或徵召誰？等著看吧！