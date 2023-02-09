星雲法師圓寂，大陸民眾與官員來台弔唁的申請狀況備受關注。陸委會今日回應指，陸方人士來台從事宗教交流，仍需以專案方式申請入境；若有陸方現職官員希望來台，則要請陸方依循國台辦與陸委會有關雙方人員往來的既有聯繫機制，先行聯繫陸委會，就相關事宜進行照會與商討。

陸委會副主委邱垂正9日於記者會上表示，星雲大師是廣受世人尊崇的宗教領袖，除了終生奉獻於佛教、弘揚教義外，亦長期致力於文化、教育、慈善事業的推動，對於台灣社會以及兩岸貢獻良多，「希望陸方在此時刻，能夠與台灣民眾共同緬懷大師風範，勿再政治操作，以免引起台灣民眾的反感」。

邱垂正接著說明，目前陸方人士來台從事宗教交流，仍需以專案的方式申請入境。對於佛光山所舉辦的星雲大師圓寂讚頌典禮，邀請中國大陸人士來台弔唁，陸委會有會同主管機關，要全力並主動積極提供必要的協助，希望能夠使相關的安排圓滿進行。

邱垂正指出，至於中國大陸現職官員（如台辦官員）希望來台參加弔唁星雲大師圓寂讚頌典禮，若其確實有來台弔唁的意願，要請陸方循著國台辦與陸委會有關雙方人員往來的既有聯繫機制，先行聯繫陸委會，就相關事宜進行照會與商討，以利後續處理。

另談及兩岸教育交流，邱垂正說，政府歡迎陸生來台學習交流的立場和政策始終如一，我們也支持兩岸間進行正常健康有序的學術、教育交流。在去年11月7日，我方恢復陸生來台研修迄今，已經有300多位來自於中國大陸各省市的同學申請來台研修，配合各校開學的期程、陸續入境。

邱垂正強調，為了營造陸生來台友善的學習跟生活環境，促進兩岸青年交流，政府也陸續恢復學位陸生的常態入境申請程序，及陸生來台研修，「我們還是要呼籲陸方，應盡速恢復陸生來台就學」。

邱垂正最後說，有關恢復陸生來台就學相關事宜，如果兩岸的主管機關相互配合之處，有任何的需要，陸委會與教育部都隨時可以循兩岸間既有的業務協調跟聯繫平台，來進行溝通。