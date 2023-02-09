立法院明日將討論開議時程，而本會期除了普發現金外，政壇高度關注，攸關防堵「黑、金、槍、毒」參政的《公職人員選舉罷免法》與《總統副總統選舉罷免法》修法時程。對此，民進黨立法院黨團總召柯建銘受訪說，依照過去選舉時程推估，選舉投票日應落在明年1月13日或20日，中選會將分別於今年9月及10月審定總統、立委候選人資格，因此，將力拚於今年8月底前完成修法程序。

行政院會去年12月通過《選罷法》、《總統副總統選罷法》部分條文修正草案，並函請立法院審議，此次修法總計修正117條，內容聚焦於完備候選人消極資格，限制曾犯違反國家忠誠、黑金槍毒、賄選前科及被判重刑重罪者的參選資格，以及建立深偽影音移除機制，健全競選罷免活動規範等，盼藉此防杜有心人士用不當方式，影響選舉人的投票意向，以端正選風。

柯建銘說，2024選舉投票日期尚待中選會公布，假如是在明年1月舉行，相關選舉公告事宜可能會在今年9月、10月公告，因此《選罷法》的修法工作必須在此之前完成，才有辦法適用。

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