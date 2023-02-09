取自蔡英文臉書

放寬室內戴口罩規定預計2月20日起上路！蔡英文總統今晚表示，這項放寬規定與國際防疫方向步伐一致。全體國人的團結防疫，讓台灣挺過了三年的疫情陰霾，「讓我們繼續團結努力，一步一步往正常生活邁進」。副總統賴清德則提醒大家，在人潮密集的地方，仍然建議要戴口罩，保護自己與家人的健康。

蔡英文在臉書指出，隨著全球疫情趨緩，國內疫情也在穩定控制，目前已知的變異株威脅降低，再加上台灣群體免疫保護力的提升，疫情指揮中心在今天宣布，室內戴口罩規定放寬，與國際防疫方向步伐一致。

她說，如果國內疫情持續穩定，預計2月20日起，在指定場所的室內空間，如：醫療照護、公共運輸以及特殊情境下，必須依規定戴口罩；其他的室內場所、室內空間，可以由民眾自主決定戴口罩。各級學校則預計在3月6日起實施。

蔡英文肯定全體國人的團結防疫，讓台灣挺過了三年的疫情陰霾，「讓我們繼續團結努力，一步一步往正常生活邁進」。

賴清德也謝謝大家配合防疫，一起邁向疫後新生活。他說，中央流行疫情指揮中心今天宣布，除了醫療照護機構、公共運輸及特殊運具內仍維持需要佩戴口罩外，從2月20日開始，在室內空間將可自行決定是否佩戴口罩。

為了讓家長安心，他強調，各級學校是在開學後先加強相關防疫措施，從3月6日起才放寬室內佩戴口罩的規定。另外他也要提醒大家，如有出現發燒或呼吸道症狀、年長或免疫低下的朋友，或在人潮密集的地方，仍然建議要戴口罩，保護自己與家人的健康。

賴清德也感謝辛苦的防疫人員，及國人配合防疫，並呼籲如果還未完整接種疫苗，請儘速完成接種，保護自己及親友健康，共同為疫情後的新生活做好準備！