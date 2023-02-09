美國駐港總領事梅儒瑞早前出席研討會時，指中國人大常委會就《香港國安法》釋法，或將有損香港司法獨立。對此，行政會議非官守議員、資深大律師湯家驊今日在社交平台發文稱此指控是無知。他並詳解《中英聯合聲明》及《基本法》下香港享有「一國兩制」及「高度自治」的權利。

湯家驊表示，中英聯合聲明確認香港主權回歸中方，而確認並非單純名義回歸，而是事實回歸。主權回歸包括兩個意思，中方有全面管治香港的主權，及中方亦有防衛主權及保持主權延續的權利，是國際公認主權的意思。

另外，他表示中英聯合聲明和《基本法》皆清楚指出，北京中央給予香港的「高度自治」並非一種絕對、完整、或是擁有國家主權般的自治概念。相反，「高度自治」是指特區作為直隸中央的某一地區享有的自治權。但這種自治權並不染指憲制或國家事務、國防事宜或外交關係，「因此，國家安全也不屬於高度自治範疇之內。」。

他解釋，在國家憲法下，人大常委會有權力及責任解釋國家憲法和所有全國性法律，包括《基本法》和《香港國安法》。在大陸法系下，解釋憲法及法律乃一種形近修改之立法解釋，此種解釋權只會處理憲法或法律的原意及內容，絕不會介入個別訴訟人的爭議。

湯家驊續稱，「本質上，人大常委會行使的是一種立法權，而非司法權。任何認識三權分立概念的人，也應該明白這原則上的分別。」更強調將行使該立法權理解為「破壞司法獨立」行為，是一種無知的表現。

另外，湯家驊重申自1997年以來，人大常委會所有的釋法沒有僭越人大常委會的權力，更沒有侵蝕特區的高度自治。他認為所有過往的釋法均具前瞻性的，沒有一次釋法試圖推翻法庭已作出的判決。