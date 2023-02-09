2022年第四季營收2億6,230萬美元（約新台幣82億2,500萬元），較上一季2億1,360萬美元（約新台幣64億3,100萬元）增加22.8％。第四季IFRS毛利率30.5％、季減少5.5個百分點。未扣除年度員工分紅費用，2022年第四季稅後淨利為4,770萬美元（約新台幣14億9,600萬元），第四季每ADS盈餘27.3美分（約新台幣8.6元）。

2022年全年營收為12億零130萬美元（約新台幣356億1,100萬元），較2021年的15億4,710萬美元（約新台幣432億8,200萬元）減少22.3％。2022年IFRS全年毛利率為40.5％，較2021年的48.4％減少7.9個百分點。

奇景預估2023年第一季，總營收較上季減少12.0～17.0％，毛利率在28.0～30.0％之間，未扣除年度員工分紅費用，每ADS盈餘6.5至10.0美分（約新台幣2.0至3.0元）。

第一季由於中國農曆新年假期是傳統淡季，儘管中國已取消對COVID-19的管制，但在全球需求低迷和中國COVID-19病例激增的影響下，許多中國工廠將停工期延長至農曆新年，更加劇2023年第一季總體經濟環境低迷的不確定性，導致客戶在下新訂單時猶豫不決，同時謹慎地管理他們的庫存水位，而進一步影響奇景的業務能見度。

由於不確定性持續存在，奇景目前首要目標是嚴格管理庫存水位，積極透過犧牲短期毛利率來處理過剩庫存。同時，奇景持續減少晶圓投片，並向客戶爭取更多去化奇景過剩庫存的專案。奇景預估最慢到2023年第三季，可將庫存水位調降至接近過去平均水準。

奇景第一季毛利率承受下降壓力，是由於2021年正值代工廠和後段封測廠產能受限，價格處於高峰水準，奇景當時採購的庫存成本較高。另一個影響第一季毛利率的因素，則是帳上部分未出售庫存需要提列跌價損失。

不過，奇景相信上述對毛利率的不利影響會在今年逐漸減弱，因為市場在許多業務領域都顯示出復甦跡象。雖然去化庫存過程為毛利帶來壓力，但努力提高毛利率仍是奇景的主要目標。儘管預期短期毛利率會被壓縮，但奇景仍對毛利率前景充滿信心，並樂觀看待車用和WiseEye AI影像感測等能見度較佳的產品營收成長，並有望超過其他業務。

展望未來，半導體產業似乎正走向後疫情時代。在供應鏈逐漸穩定，且通路庫存逐漸恢復健康水準的同時，奇景相信良好的復甦即將到來。在營收方面，奇景預估2023年第一季將是谷底，營收將從第二季開始反彈，下半年大部分的業務成長動能都將較上半年有所改善。