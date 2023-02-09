分析師指出，油價、乙烯等石化上游原料報價穩步回升，台塑化（6505）營運加分增溫。PE、EVA、ABS、PS報價、利差提振，也對台塑（1301）、台聚（1304）、亞聚（1308）、台化（1326）、國喬（1312）及台達化（1309）增添價量動能助力。

廠商表示，大陸近期PE價格呈先跌後漲走勢，廠商利潤逐步改善，擺脫虧損陰霾；後市伴隨下游工廠開工逐步啟動，地膜需求的提升及春棚訂單跟進或能給予市場行情一定支撐。ABS總體庫存位置不高，節後聚合廠定價漲多跌少，供應端對現貨價格支撐尚可。

PVC因大陸停車檢修裝置回歸，供應提升，開工處偏高水平，對價格支撐度邊際減弱。不過當前政策端利好仍然偏多，包括防疫措施的調整、房地產業和整體經濟的扶持措施等宏觀面影響貨幣政策進而主導需求預期的邏輯依然存在，且春節期間疫情傳播程度明顯低於預期，對未來需求改善預期較強，給予價格支撐。

此外，大陸EVA行業開工率約84.67％；其中，光伏級EVA產量9.5萬噸，是增量最大產品，增幅78％。從EVA產品結構來看，矽料下降，帶動光伏級EVA需求好轉，光伏級EVA佔比56.34％。

2月大陸燕山、泉州石化、浙石化及天利高新均有停車檢修計劃，而光伏級EVA繼續向好，預計光伏級EVA產量佔比保持高位。