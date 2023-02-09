台灣基進桃園黨部政策顧問藍士博爆料稱張善政上任後，市府高層想要刪除過去鄭文燦市長任內的市政新聞、影片、貼文，桃園市新聞處長羅楚東駁斥，痛批是捕風捉影的烏龍爆料，不需要也不會刪除前市長鄭文燦的相關官方紀錄，諷刺藍士博「選前丟沙琪瑪，選後潑髒水」，一路走來脫序不斷。

藍士博在臉書踢爆，繼上周張善政團隊爆出基層公務員被迫幫忙洗五星評論後，又傳出市府高層想要刪除過去鄭文燦市長任內的市政新聞、影片、貼文。批國民黨的殖民心態從未改變，他們的統治，就是清洗、刪除、抹去台灣人的記憶和光榮感，張善政似乎也完美繼承了中國黨百年傳統。

羅楚東表示，藍士博的說法完全就是捕風捉影的烏龍爆料，新政府團隊不需要也不會去刪除鄭前市長的相關官方紀錄。他痛批藍士博「選前丟沙琪瑪，選後潑髒水」，一路走來脫序不斷。羅楚東呼籲，有志於公共服務的政治人物，若只想以造謠創造聲量，恐怕只會不斷流失人民的信任，市府對藍士博的言論表達遺憾之意。