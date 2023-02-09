桃園市龜山區的大棟山高達400餘公尺、地勢較高，鄰近的大棟山路周邊10餘住戶，長年來沒有自來水可用，生活用水只能仰賴山泉水，桃園市政府經濟發展局會勘後，將向中央政府爭取1500萬元預算，設置加壓站、施作自來水延管工程，解決住戶的用水問題。

龜山區議員陳雅倫說，龜山顧名思義多山坡丘陵，部分高地住戶因延管費用、加壓站用地等問題，至今仍然沒有自來水可以使用，過去都是靠山泉水，但近年水源漸枯竭，且受到極端氣候影響，越來越不穩定，缺水期恐無水可用，暴雨後水質更混濁不堪，後代子孫用水意識越來越強烈，紛紛對外尋求更安全水源。

陳雅倫說，位於兔坑里的大棟山路上，目前約有10餘住戶長期倚賴山泉水或地下水，要解決住戶們的用水問題，一定要設法將自來水延管到山區，但按照現行辦法，要依住戶戶數分攤拉管線經費，攤提後，民眾自負額一戶高達逾60萬。

陳雅倫邀集相關單位會勘後，位於山腰處的中一堂及忠恕道院考量當地的地勢較高，要設立加壓站，已同意無償提供土地，當未來設置加壓站的地點，也讓住戶用水露出曙光。

陳雅倫不諱言，補助屬於競爭型預算，希望市府積極爭取。根據經發局估算，設置加壓站、施作自來水延管工程的總經費約需1500萬元，待確定申請戶數後，經濟發展局將向中央政府爭取費用，再由台灣自來水公司建置加壓站和自來水管線，解決用戶缺水危機。