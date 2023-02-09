台北一名余姓女子4年前加入「宅女奎丁」應召站，並租下2間套房為旗下女子作為性交易場所，還在「捷克論壇」散布色情按摩訊息，每個月收2萬5的清潔費，遭逮後，法官考量她有未成年兒子與8個月大的孫子須扶養，且國小畢業後從事飯店打掃工作，判刑4個月，可易科罰金12萬。

判決書指出，余姓女子4年前加入「宅女奎丁」應召站，並以每月8500元向不知名的陳男租下一間房間，之後該應召站再以7000元租下另一間房，該應召站透過「捷克論壇」社群散布色情按摩訊息，將客人帶到2間房間從事性交易，余女每月獲得2萬5千元整理房間費用，

警方在3年前執行網路巡邏時，在「捷克論壇」網站發現「宅女奎丁」所刊載之色情廣告並連繫，並於3年前11月5日下午5時查獲從事性交易的女子，並扣得保險套、潤滑劑、交易現金1萬6000元及接客明細，遭檢方依妨害風化案件起訴。

余女在法庭上請求法官減輕其刑，但法官認為余女先前就曾2度犯相同罪名案件，代表知道其行為的違法性，因此不予減刑；法官考量她坦承犯行，她並自述國小畢業後從事飯店打掃工作、月收入約2萬8、離婚後需要扶養1個未成年兒子與8個月大的孫子，依共同犯圖利容留性交罪判刑4個月，可易科罰金。