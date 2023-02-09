屏縣府交旅處與霧台鄉公所鄭重呼籲，「 1月30日至2月24日非阿禮部落開放期間，呼籲賞櫻民眾請勿於非開放期間擅入管制範圍內」。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣霧台鄉阿禮部落從2020年劃設入「霧台鄉自然人文生態景觀區」後，民眾進入都需要申請並由導覽員陪同，而今年配合春遊霧台賞櫻系列活動，分別在過年與228連假期間限定開放，但近日處非開放期間，卻有民眾擅自闖入，縣府提醒民眾勿觸法，違者最高可罰3萬罰鍰。

屏縣府交旅處與霧台鄉公所鄭重呼籲，「 1月30日至2月24日非阿禮部落開放期間，霧台鄉公所已於台24線臨45便道管制紅門架設公告，呼籲賞櫻民眾請勿於非開放期間擅入管制範圍內，以免發生危險，如有民眾擅闖將勸離」。

交旅處指出，阿禮部落從2020年劃設入「霧臺鄉自然人文生態景觀區」範圍後，依發展觀光條例第19條及第62條規定，應由專業導覽人員陪同進入，違者可處3萬元以下罰鍰。

而今年阿禮部落為因應「2023春遊霧臺系列活動」人潮，特別於1月20日至29日及228連假，推出百年頭目石板家屋等定點導覽服務，活動期間免預約，每人僅收費100元，收費內容包括開放範圍的場域保險、導覽人員及交通安全人員津貼等，可保障活動期間入園旅客安全。

限定開放的第一梯1月20日至29日，吸引2910人次到訪，活動相當熱絡，因此第二梯2月25日至28日也令人期待，但近日非開放期間，卻有民眾擅入部落，交旅處說，阿禮部落地處偏遠、道路狹窄、警消救援不易，民眾擅闖除有危害部落環境之虞，也容易發生意外、危及自身性命安全。

交旅處強調，非常歡迎民眾到訪阿禮部落，但一切要遵守法規，這是對部落傳統文化的尊重，也是對旅客自身的安全保障，有關春遊霧台活動詳細資訊請至霧台鄉公所「漫遊霧台」網站查詢。