過完農曆新年，許多公司往往會贈送開工紅包，勉勵員工新的一年要好好加油，「綜藝天王」吳宗憲也不例外，昨(8日)他的節目開錄，特意包紅包給藝人和所有工作人員，拿到紅包的購物專家陳真在臉書分享好心情，透露收到的金額，是一般開工紅包的20倍，讓她樂得直呼：「感覺兔年要發了」。

購物專家陳真在臉書表示，8日錄製吳宗憲的節目之前，突然聽到後台有人說吳宗憲要全場發紅包，讓她非常訝異：「元宵都過了湯圓都吃完了，我都不知道on過幾檔了，憲哥怎麼這麼爽」，她坦言，自己接通告多年，首次拿到製作單位的紅包，雖然藝人海產告訴她，紅包最多只有1、200塊錢，討個吉利也很開心。

不料，陳真打開紅包後大驚：「原來憲哥這麼大器」，她表示現場所有人的紅包，居然是一般開工紅包的20倍，讓她嗨說：「好厚的一疊」，並曬出和現場其他藝人拿著紅包的合照，她表示節目錄影當天，現場氣氛非常歡樂，她為此發表感言：「能夠在新春拿到本土天王憲哥的紅包，我一定要特此紀念一下，感覺兔年要發了。」不過，陳真也強調，錢的多寡不是最重要的，最重要的是感受到吳宗憲的大方與心意。