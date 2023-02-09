台北市長柯文哲9日晚間7時半偕妻子陳佩琪賞燈會，現任市長蔣萬安特地排開行程親自接待。（黃婉婷攝）

2023台北燈會5日開幕，前台北市長柯文哲因開幕舞台站位淪「邊緣人」，引發熱議，而柯文哲9日晚間7時半偕妻子陳佩琪與市府前團隊賞燈，現任市長蔣萬安特地排開行程親自接待，送上燈會特製紀念品「祥運台北」陶瓷盤、城隍廟小桐木茶禮盒，柯文哲回贈蜜餞禮盒；賞燈路上更湧入許多民眾黨支持者，高喊加油、選總統。

台灣民眾黨主席柯文哲（中）偕同太太陳佩琪（左）8日晚間前往台灣燈會賞燈，台北市長蔣萬安（右）出席歡迎，收到柯文哲贈送的紀念品時露出驚訝的表情。（鄭任南攝）

柯文哲除了帶著陳佩琪賞燈外，市府前發言人陳智菡、前觀傳局長劉奕霆、前文化局長李麗珠、前社會局長周榆修、民眾黨立委邱臣遠、民眾黨台北市黨部主委林國成、民眾黨北市議員黃瀞瑩、陳宥丞、林珍羽、張志豪等人也都到場賞燈；蔣萬安則率副市長林奕華、觀傳局長陳淑慧接待。

蔣萬安表示，非常謝謝柯文哲率領團隊，從去年開始展開籌備、規畫及設計，讓這次燈會圓滿順利，蔣市府後續接手就是全力執行，確保2星期燈會的人流規畫、車潮動線順利，讓民眾享受台灣燈會。

柯文哲提到，會特別將燈會選址訂在東區，主因是希望「人流代表金流」，能藉由燈會將東區商圈拉起來，所以他很關心2周來的狀況，希望一次拉起來，讓長尾效應撐久一點，讓整個東區有效活絡。

由於燈會期間，外界質疑柯文哲透過IG、官方LINE帳號等社群媒體強力行銷，更列出展區資訊等，反觀蔣萬安行銷靜悄悄，僅在試營運前及開幕式當天有臉書發文，被稱作是「生父與繼父」的差別。

對此，柯文哲表示無聊問題不要回答，蔣萬安則說，燈會其實是接力賽，謝謝柯市府願意接下舉辦台灣燈會的機會，蔣市府負責執行，大家共同目標就是把燈會辦好。

柯文哲、陳佩琪賞燈時還比愛心大曬恩愛。（黃婉婷攝）

台灣民眾黨主席柯文哲（左）偕同太太陳佩琪（右）8日晚間前往台灣燈會賞燈，在花燈中兩人擺出愛心的姿勢，展現好心情。（鄭任南攝）

隨後，柯文哲便和陳佩琪緩緩走向燈區、欣賞光雕，還在眾人面前合比愛心曬恩愛，期間還有多個民眾黨支持者要求合照，高喊「加油」、「只要你不放棄（選總統）我們也不會放棄」，而蔣萬安、林奕華則快閃離去，獨留燈會總規劃張漢寧協助導覽。