土耳其6日發生規模7.8強震，行政院責成衛生福利部開放賑災專戶，自112年2月7日起至112年3月6日止接受民眾捐款。衛福部今天晚間宣布新增捐款管道，即起可透過ATM、網路銀行、臺灣行動支付方式捐款，明天上午8點起亦可利用四大超商捐款。

衛福部社會救助及社工司副司長楊雅嵐表示，由於需要一些程序設定，經過這兩天積極協調及各單位協助，本次新增台灣銀行轉帳及四大超商捐款管道；目前台灣銀行管道已經開通，有意願捐款的民眾可以立即行動，而四大超商則是從明天上午8點開始啟用。

衛福部說明，民眾可利用以下方式進行捐款：

(一)臺灣銀行：捐款帳號003001727277，戶名「衛生福利部賑災專戶」。自動櫃員機(ATM)、網路銀行、臺灣行動支付(臺灣pay)轉帳、臨櫃存款。

(二)金融機構臨櫃匯款，帳號270750「中央銀行國庫局」，戶名「衛生福利部賑災專戶」。

(三)郵政劃撥：帳號50269506「中華郵政股份有限公司南港昆陽郵局」，戶名「衛生福利部賑災專戶」。

(四)四大超商門市：透過7-ELEVEN的ibon、全家便利商店的FamiPort機台、萊爾富的Life-ET、OKmart的OK‧go，捐款名稱「衛福部土耳其震災專案」。

國外民眾亦可利用捐款帳號007-09-11868-0「兆豐國際商業銀行 國外部」，戶名「衛生福利部賑災專戶」。

BANK NAME ： MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO. LTD.

（BANK ADDRESS ： NO.100 CHI-LIN RD. TAIPEI CITY TAIWAN）

ACCOUNT NUMBER ： 007-09-11868-0

SWIFT CODE：ICBCTWTP007

BENEFICIARY’S NAME：MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE DONATION A／C

SPECIFIED USE：TURKEY EARTHQUAKE PROJECT

衛福部表示，捐款期間（自2月7日起至3月6日止）本部賑災專戶收到的捐款，將全數交由外交部作為土耳其賑災之用，請民眾捐款後，於空白處敘明捐款人姓名、電話及收據寄送地址，傳真至（02）8590-6065或電子郵件信箱[email protected]，以利寄送收據（如以郵政劃撥捐款者，免再傳真收據），聯絡電話（02）8590-6627，亦可洽1957免付費福利諮詢專線詢問。