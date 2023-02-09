由於東北季風增強，明（10）日北部降雨機率提高，局部地區也有短暫降雨，北台灣高溫稍降。氣象局表示，明天至下周一（13日）晨間、夜間西半部有輻射霧，下周日（12日）、下周一馬祖和金門整天斷斷續續有平流霧，能見度低需留意。

氣象局提醒春季濃霧多，能見度低。（翻攝自報天氣 - 中央氣象局臉書）

氣象局指出，明天東半部有局部短暫雨，北部的降雨機率再度提高，局部地區也有短暫降雨，中南部仍為多雲到晴；溫度方面，北台灣高溫稍降，約在21、22度，其他地方高溫在24到29度，南部內陸地區可以來到30度左右，低溫方面，中部以北約15到17度，其他地方在18到20度，中南部日夜溫差及白天南北溫差都大。

氣象局分析未來溫度趨勢。（氣象局提供）

氣象局說明，周六（11日）東北季風減弱，僅基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，北台灣氣溫回升；下周日各地大多晴到多雲，白天舒適溫暖，東半部地區有局部短暫雨；下周一東半部地區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，中午各地舒適溫暖；下午開始大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，北部地區、中部山區有局部短暫雨，北台灣氣溫逐漸下降。

氣象局預測未來降雨變化。（氣象局提供）

下周二至下周四（14日至16日）清晨大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區多雲，各地天氣轉冷，下周二中部山區亦有局部短暫雨，下周四白天起大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團減弱，大台北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區多雲，各地氣溫回升；下周五（17日）至19日大台北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區多雲。