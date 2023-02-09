新任基隆市警局主任祕書蘇保安。（張志康攝）

新任基隆市警局督察長陳啟明。（張志康攝）

新任基隆市警局第一分局分局長林文煜。（張志康攝）

新任基隆市警局第三分局分局長楊宗昆。（張志康攝）

新任基隆市警局第四分局分局長廖修鴻。（張志康攝）

基隆市警察局9日舉行新舊任主任祕書、督察長及第一、三、四分局長交接典禮，典禮由基隆市長謝國樑主持，他肯定卸任分局長在任內有卓越貢獻，也期許新任同仁能夠協助市府推動推動「行人友善」、「乾淨家園」等政策，打造基隆成為友善安全的宜居城市。

9日的交接儀式中，包括基隆市議會正副議長童子瑋、楊秀玉、基隆地檢署主任檢察官陳怡龍、多位基隆市議員等人到場觀禮。謝國樑致詞時強調，新任的幾位警局主管，都是在原先的職位上表現優異，身經百戰歷練豐富，獲得警政署拔擢來到基隆市，他期勉新任主任秘書、督察長及三位新任分局長發揮所長，在奠定良好的基礎上，持續精進向前，襄助警察局長張樹德推動警政、治安、交通工作，再創亮眼佳績。

新任基隆市警察局主任秘書蘇保安，原任雲林縣警察局主任秘書，畢業中央警官學校公共安全系第59期，中央警察大學警政研究所博士；新任基隆市警察局督察長陳啓明，原任基隆市警察局第四分局分局長，畢業中央警官學校行政警察學系第60期。

新任第一分局分局長林文煜，原任基隆市警察局第三分局分局長，畢業中央警察大學鑑識科學學系第64期、清華大學生物科技研究所碩士；新任第三分局分局長楊宗昆，原任新竹縣政府警察局新湖分局分局長，畢業中央警官學校公共安全學系第57期、輔仁大學應用統計研究所碩士；新任第四分局分局長廖修鴻，原任苗栗縣警察局竹南分局分局長，畢業中央警官學校戶政學系第55期、銘傳大學公共事務研究所碩士。