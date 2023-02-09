2024年立委選舉，國民黨台北市前議員羅智強將宣布參選大安區立委，同黨的大安文山區市議員鍾沛君也表態參選同區立委，並強調，若羅智強出征艱困選區失利，自己必只當一屆，2028年改去挑戰羅智強的未竟之功。國民黨台北市議員游淑慧表示，以他們兩個的個性，絕對是一場不傷和氣的黨內挑選。

游淑慧今(9日)在臉書粉專貼出與鍾沛君在電梯內的合照，並表示，鍾沛君、羅智強 一個是她的姊妹、一個是她的戰友，雖然這次他們會在大安區角逐競爭初選，但她相信，以他們兩人的個性，絕對是一場不傷和氣的黨內挑選。

游淑慧回憶表示，她在郝市府時就認識鍾沛君，10幾年來鍾沛君的髮型長長短短、身形也跟她一樣胖胖瘦瘦，但唯一不變的是她爽朗的笑聲以及坦率的個性。

游淑慧指出，雖然鍾沛君比她年輕，但鍾沛君對很多事情總有獨特的想法，對時事的觀察也非常敏銳，所以很多事，反而是她去請教鍾，比如她的感情，鍾沛君是第二個知道的。

游淑慧認為，鍾沛君最適合擔任民代的兩個特質，是同理心及正義感。作為一個政治人物，有再高的學歷、再犀利的言論，都比不上同理心以及正義感。對民眾的問題要感同身受、對社會的不公要伸張正義，鍾沛君就是一個這樣的女孩。祝福她。