繼日前推出學倫規範機制後，民進黨主席賴清德將再推出改革新制，黨內高層今天透露，未來黨齡超過30年的黨員，將可免繳黨費，「這個方向是確定的」，同時將強化地方黨部與黨員連結，並在黨支持度回穩的基礎上，穩健推動革新。

民進黨2021年召開的全國黨代表大會上，黨代表曾國進就曾提案建議，因黨費每年300元，30年共9千元，若每年定存300元，30年後必超過1萬元，故建請黨中央，入黨滿30年的資深黨員，停止再收黨費。

當時的民進黨祕書長林錫耀指出，此舉恐影響地方黨部財源，建議不予採納，但身兼黨主席的蔡英文總統最終仍裁示，按照黨代表提案通過。唯此案至今仍未實施。

民進黨中執會8日通過2024總統、立委初選學倫規範與爭議處理機制，要求初選參選人須簽切結書，學位若有變造抄襲，願受黨的嚴厲處分。除了學倫規範機制外，黨政高層透露，賴清德與地方黨部召開首次主委會議，也拋出多項改革措施，其中之一就是黨齡30年以上的資深黨員免繳黨費。

他說，超過30年以上黨齡的黨員，是在民進黨草創初期就加入民進黨，黨中央希望能對這些資深黨員有更多的關心，免繳黨費「這個方向是確定的」，除此之外，民進黨未來也會一步一步穩健推動革新。