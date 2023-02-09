陸委會新任副主委梁文傑過去曾說「若共機擾台就將雙城論壇停掉」，前台北市長、民眾黨主席柯文哲虧說期盼梁「堅持信念」，把兩岸間交流停掉，這樣才不會有「雙標黨」問題。梁文傑今(9日)回應稱，要考量台灣和大陸之間各方面交流的需要，但不管是當民代或官員，為台灣爭取最大利益的立場是一樣的。媒體人朱凱翔對此直批「看過雙標，沒看過這麼理直氣壯的」；民眾黨發言人楊寶楨則酸「雙標無誤，官位真香」。

被問及過去曾主張「若共機擾台就將雙城論壇停掉」，是否影響未來陸委會對兩岸交流的立場？梁文傑今「以個人立場」說明稱，過去他擔任民意代表時，當然要表達台灣人民對於軍事恫嚇的不滿，在進入政府單位後，也要考慮到台灣跟大陸之間，存在「方方面面的交流跟經貿的需要」。不管是當民意代表或是當官員，都是要在不同的位子上為台灣的利益發聲，「只是角色的不同」，為台灣爭取最大利益的立場是一樣的。

朱凱翔今(9日)在其臉書粉專「不演了新聞台」發文表示，陸委會新任副主委梁文傑，過去在擔任台北市議員期間，曾主張若共機擾台，應停辦台北上海雙城論壇，因此，民眾黨主席柯文哲曾喊話他出任新職後，不要「雙標」。對此，梁文傑9日正面做出回應，表示進入政府單位後，也要考量台灣和大陸之間各方面交流的需要，但不管是在何種位子上，他為台灣的利益發聲，為台灣爭取最大利益的立場是一樣的。

「梁議員已經死了，梁副主委是史上第一個會跳抖音舞的陸委會副主委好嗎！」朱凱翔大酸，「看過雙標，沒看過這麼理直氣壯的！」

楊寶楨也在臉書發文揶揄梁文傑：官位。真香。雙標。無誤。那之前是「在那叫什麼」？（衝衝衝金句送給梁副主委）迴力鏢請接好接滿。