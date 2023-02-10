德國經濟辦事處首席代表暨處長林百科，今天將「德商在台企業商業信心指數調查」結果遞交給出席發布會的經濟部長王美花。

王美花表示，在兩岸關係緊張之際，感謝德國國會議員仍願意訪台支持，昨天才參加德商默克集團（Merck）在高雄的動土典禮，默克將在台投資新台幣170億元，有助台灣維持先進半導體領先地位；在台德商也涵蓋電動車、再生能源領域，持續深耕之下，展現以台灣作為亞洲據點的長期承諾。

林百科在發布會上指出，去年台德雙邊貿易額超過230億美元，年增11%，主要受益於機械、電子、化工和汽車產業，這也反映在此次調查結果中，73.3%的在台德商對2022年的業務表現感到滿意，創下歷史新高，更有超過81%的受訪者表示，已達到或超越他們預期的業務目標。

林百科表示，絕大多數在台德商穩健獲利，其中有20.0%的受訪者甚至認為，其業務受益於台灣特別的經濟條件；然而，調查結果顯示，供應鏈中斷等大環境挑戰，確實導致收益略降，也影響經商氣氛，超過2/3的企業在台業務運營，當中有61.7%在進口方面受到全球供應鏈中斷的負面影響。

根據調查，儘管有44.4%的受訪者表示將在未來2年內投資台灣，但與過去幾年相較，受訪者更不願意進行計劃之外的投資，主因市場預期低，以及對兩岸關係進一步發展的不確定性，尤其後者從2020年到2022年，關注比例增加17.8個百分點。

去年8月前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，引發中國一連串文攻武嚇，台海緊張情勢急遽升溫。針對兩岸緊張關係帶來的影響，有近1/4（24.5%）受訪企業表示，供應鏈明顯受到牽連；更有54.4%的在台德商將兩岸關係視為潛在的商業挑戰，比例較前一年增加約10%。

不過，目前企業經營的主要潛在挑戰，仍然是全球、台灣本地經濟成長，占比均逾6成。至於今年經濟展望，有52.2%的受訪者認為，2023年經濟將保持不變，23.4%認為經濟將有所改善。

林百科指出，28%的的德企認為台海關係緊張對營運有負面影響，也有超過半數德企總部也對台海情勢高度關注；但他強調，兩岸關係緊張對於德企投資台灣並無長期影響，經濟前景預期轉差，仍歸因於全球、台灣內部經濟表現。

他認為，經濟活力需有穩定、可預測的架構，「這是所有政治人物需要努力維持的」。

儘管未來商業發展前景不明朗，但台灣市場仍具吸引力，調查顯示，96.7%德商將續留台灣，不會將投資轉移到其他市場；93.3%受訪者表示，若必須再次選擇跨國事業據點，願意重啟在台灣的業務。

2022/2023年德商在台企業商業信心指數調查於2022年12月9日至2023年1月10日進行，在251名符合資格受訪者中，有90名接受問卷調查調查，回復率約為36%。（編輯：林淑媛）1120209