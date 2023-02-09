賽後更提供抽獎活動，備有多項大獎如太平洋自行車、都樂嬰兒推車、桃禧豪華露營一泊四食、dodo機能服飾經典飛行外套等。(蔡依珍攝)

今日活動現場也邀請到樂天女孩及桃園璞園領航猿球星，一同歡迎桃園市民們踴躍參賽。(蔡依珍攝)

「2023dodo桃園國際馬拉松」將於4月15日於桃園新屋海螺文化體驗園區開跑，最大特色可登上台61線快速道路高架路段，欣賞桃園濱海的白沙岬燈塔、白玉藻礁、草漯沙丘及許厝港濕地等特色景點，賽後還有在地美食海鮮粥和即食雞胸肉，更能抽太平洋自行車、桃禧豪華露營一泊四食等大獎，即起開放報名。

桃園市體育局長許彥輝說，第一屆「2023 dodo桃園國際馬拉松」，由市府與渡簬企業公司共同舉辦，以「台61線快速道路」高架路段為主賽道，讓參賽跑者們盡情奔跑在高架路面上，沿途可欣賞桃園濱海的白沙岬燈塔、白玉藻礁、草漯沙丘及許厝港濕地等特色景點，透過不同角度，飽覽沿途多元變化的西部海岸線。

許彥輝說，活動會場特別擇定於「永安海螺文化體驗園區」，邀請全國跑者們前來體驗桃園特有的海客文化，觀賞海螺館外觀所展現的漁港美學以及客庄印象，此外，跑者完賽後還能至永安漁港盡情享受新鮮平價的在地海鮮。

賽事規劃有42.195公里的全程馬拉松、21公里的半程馬拉松、10公里的挑戰組以及5公里的休閒組，適合不同族群的跑友參與，值得一提的是，本賽事也邀請台灣腦性麻痺運動協會的跑友一起免費體驗賽事，藉此鼓勵更多腦性麻痺者走出戶外；另外全馬總冠軍的跑者可獲得3萬元獎金，半馬總冠軍者可獲得1萬5000元獎金，歡迎跑友前來挑戰。

為獎勵完賽跑者，主辦單位於賽後特別準備在地美食海鮮粥，以及提供本賽事聯名特仕款「超秦肉品就是嫩雞」即食雞胸肉，希望大家不但能跑得暢快，完賽後更能吃個痛快，將運動健身與食補養身共同結合。

賽後更提供抽獎活動，備有多項大獎如太平洋自行車、都樂嬰兒推車、桃禧豪華露營一泊四食、dodo機能服飾經典飛行外套等，值得一提的是，本賽事紀念衫是由主辦單位自行生產的有機服裝，期跑者們穿的舒適，跑出健康。

即日起至2月28日開放報名，額滿為止，休閒組(5K)報名費用為600元、挑戰組(10K)報名費用為800元、半馬組(21K)報名費用為1000元以及全馬組(42.195K)報名費用為1200元，依不同組別可獲得各種活動物資如活動紀念衣及贊助商贈品等，另團體報名除贈送精美迷彩束口後背袋外，同時享有報名優惠，歡迎大家一同感受桃園路跑魅力，一起享受戶外運動，賽事詳情及報名資訊請至依貝特網站(https：／／bao-ming.com／eb／content／5267)查詢。