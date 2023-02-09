南韓女星宋慧喬主演的戲劇《黑暗榮耀》第1季全球熱播，第2季很快將於3月10日上線。工作行程馬不停蹄的宋慧喬，昨（8日）受邀參加品牌活動，被台灣KOL莫莉捕獲，大方地接受合照，莫莉興奮地透露宋慧喬狀態好又親切，「真的是讓人瞬間融化那種可愛。」

莫莉今（9日）在社群平台放上與宋慧喬的合照，激動地寫道：「不可能我完成了不可能的任務……跟宋慧喬成功自拍合照到了吧！！！！！」她誇讚宋慧喬的狀態除了好到不行，上前要求拍照時，還十分地親切，面帶甜美的微笑，毫無巨星的架子，「而且慧喬歐膩自拍還比YA，真的是讓人瞬間融化那種可愛。」網友驚呼：「慧喬臉超小的！」獲得莫莉認證：「她骨架很小，整個人算小隻，所以頭也蠻小哈哈」。

此外，莫莉也在活動中與人氣女團(G)I-DLE成員宋雨琦合照，因對方來自大陸，網友很想看兩人用中文聊天，對此莫莉回應：「我們有耶！請期待Vlog！！！」讓粉絲驚喜不已，迫不及待想趕快看Vlog。稍早，莫莉在IG限動搶先公開花絮片，宋雨琦告訴她可說中文，讓莫莉會心一笑：「也太可愛，她真的是一個很Nice的女生耶。」

莫莉從節目《大學生了沒》出道，憑著對時尚的熱愛，2017年毅然決然和團隊主動參加紐約時裝週，積極地融入國際時尚圈，經過多年的深耕，IG追蹤數高達79.6萬，也成為時尚活動的常客，這次她圓夢與偶像宋慧喬合照，不少網友都替她高興。