在美國民主、共和兩黨藉題發揮與媒體炒作下，中國高空氣球事件至今熱度不減，雙方暫停了外交上的互動，媒體間也惡言相向，原已緊繃的關係益發嚴峻。而TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，分析國民黨、民進黨陣營針對近期高空氣球及夏立言赴中兩事件的攻防成效，從結果可以看到，在高空氣球事件中，國民黨的好感度約0.34；民進黨好感度則僅有0.21，在夏立言訪中的國民黨好感度則為0.33；民進黨好感度僅0.16，依比例觀察，國民黨的好感度略高於民進黨。

根據TPOC台灣議題研究中心的報導指出，之所以這兩件事國民黨的好感度高於民進黨，是因為民進黨在批評高空氣球事件時，主張若是氣球飛過台灣領空，應該也要射下來，但去年中國大陸發射飛彈越過台灣領空時，許多綠委卻噤聲未表態；同時民進黨也批評夏立言二度訪問中國大陸，但對國民黨主席朱立倫反諷新任黨主席賴清德「台獨」與「和平保台」主張如何共存，也有網友認為這樣的邏輯矛盾，讓在這兩件事之中的民進黨，輿論戰表現不如預期。

該份報導更指出，對於即將到來的2024總統及立委選舉，民進黨也正在逐步針對兩岸議題提升火力，期待繼續透過兩岸題為自己加分，但從網路數據卻可以看到，民進黨的「抗中牌」早已逐漸失去效力，不太能像以往一樣激發民眾熱情，但每當兩岸議題發生時，民進黨仍不改以往的砲火猛攻，不免引發網友懷疑，民進黨在賴清德的帶領下，恐難為兩岸帶來和平。