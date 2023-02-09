台灣自去年10月13日起實施入境免隔離的0+7政策，封鎖2年半的國門終於重新開放，但來台旅遊的報復性人潮卻未如期出現，與出境旅客相比呈現逆差，國人赴日旅遊人次甚至高於入境旅客3倍之多，令業界憂心。日暉集團董事長鄭越才對此分析，少了大陸市場，觀光業早已回不去往日榮景，而觀光回春還需時間醞釀及政府與業者的努力。

為促進國際旅客來台，台灣觀光旅遊聯盟總會3日邀來泰國旅行總會來台，於立法院召開台泰觀光旅遊產業交流合作記者會，包括台旅盟總會長洪奇昌、創會會長吳敏、立法委員林楚茵、 僑委會副委員長阮昭雄、觀光局主秘林佩君等全國各縣市旅遊局處代表，以及旅遊產業界代表，紛紛受邀出席，顯見政府對疫後觀光產業重視。

產官學界代表齊聚台泰觀光交流記者會，日暉集團董事長鄭越才（後排中）也出席。（日暉集團提供）

國門開啟後的疫後觀光，卻沒有帶進多大的觀光財，交通部也對外表示，台灣觀光市場復甦速度不會這麼快，將逐步回溫，並訂下今年來台觀光客600萬人次的目標。雖目標達成也僅是恢復疫情前的一半，政府仍信心喊話，將以新思維，鎖定日韓及「新南向」國家，針對國外組團、國內接地旅行社、境外企業獎勵旅遊、休學旅行、郵輪、包機等，祭出獎勵補助措施。

長年營運台灣本土五星級飯店品牌的鄭越才指出，雖政府力拚觀光，但疫後旅遊型態改變，關鍵在國際商務客仍較疫前大幅減少，像是會議展覽，相較之前已大幅減少，還有從前許多商務合作接洽，現在多用網路科技替代，效率增加還減少接觸風險。

但鄭越才認為業者不必過於悲觀，能生存至今的企業都具一定競爭力，最危難的時刻已過，先把國內客服務好，追求VP值、帶來更好的體驗品質，自然能迎來新契機；但若快撐不下去則應趕緊另尋新路，以日暉集團台北襄陽館為例，飯店開幕沒多久便逢疫情，隨後當機立斷收掉，轉移陣地至台東長濱，以高檔度假民宿重新出發，如當時沒斷尾求生，到現在虧損粗估逾3億。

他也呼籲政府，應將國外觀光客帶進門，不要只「帶到家門口」，多照顧偏遠的花東地區，因為那裡有台灣最迷人的山水，應力推環台一周約7至10天的遊程給國外客，才可深度體驗在地魅力，也能創造更好的觀光收益；而親子旅遊、會議假期，待景氣回溫，都是接下來可以努力的境外觀光客群。

另外，國門解封影響到的不僅是入境旅遊，先前報復性成長的國旅市場也產生變化，像是國人詬病台灣飯店太貴、品質不佳，寧可出國玩等，引發網路罵聲一片。鄭越才說，除了各國土地租金、人力成本大不相同，最重要的是業者必須定位清楚，維持好品質及不斷創新，才不會被淘汰；而消費者也必須做好功課，評估花多少的預算，做相應的選擇，才不會造成認知上的落差。