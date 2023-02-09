近期有一名號稱「輔大陳若儀」的準新娘Kelly不滿夫家想辦流水席宴客，跟小姑互罵並在網路上引發熱議，5日她又PO出和男方的對話截圖，稱自己在男方家樓下，並貼出現場照片，結果有眼尖網友發現該地點是內湖某豪宅，再度引爆討論。另有一名對內湖房地產跟理財相當瞭解的網友，直言這名準媳婦應該找更有錢的人，因為現在的未婚夫恐怕在收入上滿足不了她。

該名網友在臉書群《匿名2公社》提到，Kelly想要買6000萬的房子，男方父母拿600萬出來，無緣未婚夫出300萬，自己出50萬。但依照內湖區的貸款條件，即便假設男生條件非常優秀可以貸款8成，也就是4800萬，頭期款還是要拿1200萬出來。再依照Kelly的眼光及品味，裝潢跟傢俱4到500萬應該跑不掉，兩者相加，Kelly原本應該準備1700萬。

這名網友接著提到，依照Kelly跟小姑的說法，現金只有準備950萬，還差750萬現金甚至更多，Kelly無緣的未婚夫就算手上還有700多萬的財產，全部拿出來之後，也等於兩人存款已經將近歸0。他強調，「4800萬貸款一個月至少要付17多萬，無緣未婚夫一個月淨收入至少30-40萬起跳才能符合Kelly的生活品味跟需求。」

網友最後提出建議，Kelly應該找下一個，父母至少能拿2000萬以上的頭期款比較好。他認為Kelly應該找能力家境更好的男人，不要再纏著原本的未婚夫了，「放手吧！這男的不適合你的身價跟品味！」