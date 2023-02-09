在中國湖北鄂州郊區一個村子裡，聳立著2幢26層的現代化養豬大樓，不僅在大陸成話題，現在連美國媒體都覺得大開眼界。《紐約時報》甚至認為這是中國企業「用生產iPhone方式養豬」，這裡的養豬監控室，看起就像美國太空總署(NASA)指揮中心的監控室。

據《紐約時報》報導，兩棟養豬樓佔地面積約50畝，建築面積達80萬平方米。大樓每層都是一個獨立的養豬場，各樓層溫度、濕度等可自動調節，餵料、排糞等操作能通過自動化控制完成。樓內又另設有糞污環保及資源化綜合利用、飼料和營養餐實驗等配套設施。其中一棟大樓已投用，料每年出欄生豬120萬頭，生產豬肉10萬噸以上。

養豬大樓工作人員巡查即智慧化管理的豬隻生產設備。（圖／新華社）

報導說，這就是中國最先進的養豬業，這裡耕地稀少、糧食生產不足、豬肉供應是戰略要務。雖然名義上叫養豬場，但實際上它更像是為養豬而建的先進工廠，操作精準度堪比iPhone生產線。每層都像是獨立的農場，按小豬生命的不同階段分成區：懷孕母豬區、產仔區、哺乳區，還有將小豬養肥的地方。每天將近50萬公斤的飼料通過輸送帶運到高科技餵食槽，根據豬生長階段、體重和健康的需求，將飼料自動分配給豬。連豬的糞便也被稱重、收集、重新利用。大約1/4的飼料會變成糞便，可重新利用來生產沼氣，用於發電。

報導指出，中國食用豬肉歷史悠久，過去農村家庭喜歡在後院養豬，通常過節時才吃豬肉。現在世界上沒有哪個國家比中國吃更多的豬肉，其消費量佔世界總量的一半。政府密切關注豬肉價格，將其作為通貨膨脹的一個重要指標，並通過國家的戰略豬肉儲備進行謹慎管理。

養豬大樓內工作人員在中控室對各樓層的溫度、濕度、喂料喂水等環節進行智能化的精準控制。（圖／新華社）

鄂州的養豬場是湖北中新開維現代牧業有限公司建設的，該公司曾是一家水泥生產商，後來轉入養豬業。中新開維總裁諸葛文達對《紐時》說，「中國的生豬行業養殖水平與世界先進水平比還有幾十年的差距，這個差距就是我們通過規模化工業化的養殖可以提升的空間。」

報導表示，中國實現現代化的過程中，好幾億人已從農村搬到了城市，小型的院落飼養已經消失。小型養豬場(每年500頭以下)總數已自2007年以來下降了75%，2020年時只剩下2100萬個。2018年非洲豬瘟給中國豬肉產業造成了嚴重損害，生豬存欄減少了40%。

養豬大樓內部配備了自動化控制系統的豬舍。（圖／新華社）

不過，美國養豬戶看到中國這些養豬場場的照片時表示不可思議，他們說，「我們從來不敢這樣做」，「風險太大了」。在單棟設施中同時飼養這麼多豬隻，讓防止疾病和污染變得更加困難。但考慮到豬肉價格在一年內漲了2倍，再加上政府對大型養豬場的補貼，這樣做的回報似乎大於風險。

報導說，建大型養豬場的熱潮興起後，曾經供不應求的市場變得豬肉過剩。豬肉價格已比 2019年最高的時候降了約60%。由於豬肉價格波動太大，政府希望整合行業讓價格變得更可預測、波動性更小。