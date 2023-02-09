屏東縣人道救援隊的40名救災醫護人員9日抵達土耳其強震災區，立即投入搶救行列。（屏東消防局提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣人道救援隊的40名救災醫護人員9日抵達土耳其強震災區，立即投入搶救行列。（屏東消防局提供／謝佳潾屏東傳真）

土耳其及敘利亞邊境6日清晨發生芮氏規模7.8強震，造成大規模建築物倒塌、逾萬人傷亡，各國聞訊後都派人前往救援，救災行動仍持續中，當中屏東縣人道救援隊的40名救災醫護人員也於9日抵達災區，立即投入搶救行列。

屏東消防局指出，屏東縣人道救援隊40名救災醫護人員與裝備器材在7日前往桃園國際機場搭乘長榮航空BR79班機飛往土耳其伊斯坦堡機場，8日中午12點飛抵，隨後又轉機飛往阿達納機場，向聯合國國際搜救隊接待及撤離中心（RDC）報到。

屏東縣人道救援隊被分派任務後，又搭車至前往阿德亞曼，9日抵達後向現場分區指揮協調中心（SCC1）報到，並與第一梯搜救人員會合，隨後立即投入重災區進行搜救作業、搶救生命。

屏東消防局表示，台灣有難時，土耳其挺身而出，如今土耳其遭逢災變，屏東縣搜救隊與人道救援隊也將貢獻一份心力，祈求受困民眾與搜救人員一切平安。