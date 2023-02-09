台中銀董事、前彰銀總座林維樑逝世 享壽78歲 21:122023/02/09 中時新聞網 蔡宗倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中銀董事、前彰銀總經理林維樑。（圖／本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 春源今（9日）發布重訊公告，該公司獨立董事林維樑過世，享壽78歲，預計今年股東常會辦理補選。此外，林維樑亦是台中銀子公司台中銀租賃董事長，曾任彰化銀總經理。 獲利創同期新高 陽信銀 元月稅前賺5.37億 彰化中高階警官大搬風交接有7碩士 8警分局長全換血 李大維14日回鍋海基會 創下兩紀錄 #林維樑 #台中銀 #彰化銀 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 彰化打造4百公頃「大城光電示範區」 說明會16日登場收集民意 19:342023/02/09 生活 黃敏惠、張麗善攜手 深耕智慧教育 04:102023/02/09 地方新聞 新光銀行 去年主動防詐近億元 04:102023/02/09 產業特刊 澎湖三分局長交接 觀光、強化治安列重點 11:282023/02/09 社會 雲林6分局長換新血 張麗善期勉嚴打犯罪護治安 17:182023/02/09 社會 神鬼襄理盜8千萬包養2酒店妹 還拉「她們」幫洗錢下場曝光 16:392023/02/09 社會 香港金像獎入圍／《正義迴廊》16項大贏家 黃秋生、劉青雲爭帝 張艾嘉再度交鋒袁澧林 14:412023/02/09 娛樂 《電腦設備》維田1月營收雙減2成 今年拚雙位數成長 17:292023/02/09 財經 獨》管金庫「螞蟻搬磚」 土銀行員A走315萬 查帳曝光慘了 17:192023/02/09 社會 雜誌精選》建築工藝新美學 7萬片玻璃夢幻美拍光影 10:002023/02/09 寶島 普悠瑪乘客突「昏倒座位上」 列車急停樹林站送醫仍不治 16:072023/02/09 社會 彰縣府補助 青年實習計畫起薪拚30K 04:102023/02/09 地方新聞 民進黨學倫機制不溯既往 鄭麗文酸「蔡EE：好險我沒要選了」 13:192023/02/09 政治 《金融》瑞銀財管CIO：全球防疫限制放寬 亞洲半導體Q2盈利觸底 15:392023/02/09 財經 國發會重申購地貸款信用管制4大規定 10:122023/02/09 房市新訊 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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