民進黨昨（8）日中執會通過由身兼黨主席的副總統賴清德，所提案的學倫爭議處理機制，規定2024候選人都要簽署「學位論文學術倫理聲明書」，卻因該機制無法溯及既往，而引發批評。對此，國民黨立委王鴻薇今（9）日就表示「現在有多少民進黨立委都有學倫問題，只是我現在還沒動手」，王鴻薇更強調「有幾位現在是民進黨的立委，他們只要參與連任，鐵定有學倫問題」，引發討論。

王鴻薇今日在網路節目《新聞大白話》中表示，「賴清德他擔任民進黨主席，起手式就是打黑金和處理學輪問題，但到現在來看就是『雷聲大雨點小』，看起來有點是打假球，應該更要大刀闊斧顯示賴清德要改革的決心」，王鴻薇更接著說，「更好笑的，今天學倫的問題，現在搞一個切結書，是要切結給誰？就是幫賴清德解套」。

王鴻薇直言，「因為賴清德到處跟黨員說要解決學倫問題，但你敢辦林智堅、鄭文燦嗎？他誰都不敢辦，最好笑的是，只要不去登記學歷就不管」，這讓王鴻薇瞬間不忍了，直呼「你知道現在有多少民進黨立委都有學倫問題？我直接告訴你，只是我現在還沒動手，我可以洩題告訴你，有幾位現在是民進黨的立委，他們只要參與連任，鐵定有學倫問題」，王鴻薇最後更說「這些人下次再來登記的時候，因為有我會來盯，這次不要寫，是不是就算了？這樣子算改革嗎？只是替賴清德解套而已」。