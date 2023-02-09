敘利亞女童受困瓦礫險境 「白頭盔」輕唱兒歌撫慰感人畫面惹淚

土耳其6日發生在南部城市加濟安泰普的那一震，連鄰國敘利亞也面臨傷亡慘重，敘國民防組織「白頭盔」 (White Helmets)發言人無助表示，事發至今已過了3日，我們還是沒獲得援助，一切行動都來自當地人。而組織也發布一段現場畫面，一名女童躺在坍塌的建築物內等待救援，成員們跪地唱歌安撫情緒，感人舉動惹哭一票網友。

比起土耳其在賑災應變能力上的優勢，這個經歷長達12年內戰的阿拉伯國家－敘利亞，境內部分地區向來處於殘破不堪；敘利亞公民防衛組織(又稱白頭盔)成立於2013年敘利亞內戰時期，成員多為志願者，出任務時常佩戴一頂白色頭盔而得名，致力於投身災區挽救更多人性命，被外界視為英雄。

據「白頭盔」 (White Helmets)官方推特公布一段，位於敘利亞西北部城市伊德利布(Idlib)的災區影片，成員們徹夜搶救被壓在瓦礫堆下的居民。其中，他們發現一名小女童幾乎半身卡在廢墟裡，只見她水汪汪的大眼睛、只能些微移動手腳，為了讓她保持清醒，有人跪在地上，唱歌安撫她時不時的哀號聲，與她對話。也讓原本充滿恐懼與未知的夜晚，多虧音樂治癒現場所有人失去家園、親人的傷痛。