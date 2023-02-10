為強化台日半導體產業合作與數位人才交流，工商協進會和日本九州半導體人才培育聯盟、九州開放創新中心共同舉辦2023台日（九州）經貿論壇。

王美花致詞表示，3年疫情和國際政治局勢之下，各國都在思考如何穩定重要關鍵物資、重要產業，半導體即是重點，日本汽車產業疫情間因缺少晶片，嚴重影響生產，因此日本政府在如何確保半導體晶片供應，有極為深刻檢討與相關國家策略。

她強調，樂見台日密切合作，包含台積電和索尼等在九州生產半導體，去年下半年也赴日訪問多家半導體相關供應商；日本半導體材料、設備占全球重要地位，台灣長處在製造、封測、IC設計，顯見台日是非常理想的夥伴關係。

王美花指出，除藉由台積電深度設廠，也期待更多日本企業來台灣投資或加碼投資，例如去年日本東京威力宣布在南科擴廠，將讓其在台灣研發與服務更到位，種種可見台日持續加深合作關係。

至於是否有更多合作好消息，王美花接受媒體訪問表示，待案子成熟、適合說明時就會與外界報告。

針對台灣面臨缺工情況，外界擔憂台日合作可能造成人才拉扯，王美花表示，外商來到台灣反而是看中台灣產業群聚效果，尤其是台灣人力對半導體方面的支持，是吸引外商來台關鍵。工商協進會理事長吳東亮認為，人才投資很重要，無論是對台灣、日本，透過群聚相輔相成，「越多交流，人才就越多」。

吳東亮在論壇致詞表示，隨著美中科技競逐與地緣政治變化，台日關係已推升到「經濟安全保障」層次，重要性不可同日而語；九州地區有日本矽島之稱，半導體產業基礎與人才資源兼備，雙方富有合作潛力，未來將持續積極推動台日工商經貿交流，強化台日供應鏈連結，實現互利雙贏。

九州半導體人才培育聯盟苗村公嗣代表幹事強調， 日本將半導體定位為與經濟安全保障直接相關的戰略物資，九州肩負半導體產業發展的重任，2022年3月藉由台積電投資的契機成立半導體人才培育聯盟，期盼本次訪台能夠強化九州與台灣在半導體及數位發展領域的合作關係。（編輯：林淑媛）1120209