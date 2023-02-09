大陸重慶市有名女子在家中屋內房門上，發現1張銀色的「開鎖廣告」貼紙，由於不知道什麼時候被貼上的開鎖廣告貼紙，但未此行為感到相當傻眼，她也表示「大哥我承認你的業務能力好，但是我已經報警了」，也表示獨居的女生要注意安全；對此，網友也表示「非法入侵還留下逮捕的聯繫方式，這大哥厲害」。

綜合陸媒報導，重慶市有名年輕女子在屋內家門上驚見1張銀色的「開鎖廣告」貼紙，她表示自己獨居，並拍攝家中影片，將房門打開，也見屋外走道空無一人，她對此狀況非常傻眼，指著這張銀色開鎖廣告貼紙表示「大哥我承認你的業務能力好，但是我已經報警了」，她後來也檢查家中財物，所幸未遭竊。

消息在網路上曝光後，網友紛紛留言表示「這開鎖的一定覺得自己很聰明，想出來這好的點子」、「非法入侵還留下逮捕的聯繫方式，這大哥厲害」、「看外面全是廣告，估計是房間裝修，剛好別人進來貼了一個吧」、「不覺得誇張，有次收快遞包裹，家裡沒人，快遞員把東西放到玄關，雖然可能是出們忘記鎖門，但也是細絲極恐」。